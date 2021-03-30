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  3. Demet Akalın'ın kızı Hira'dan Tiktok'ta skandal olay! Bir fenomeni zengin etti

Demet Akalın'ın kızı Hira'dan Tiktok'ta skandal olay! Bir fenomeni zengin etti

Tiktok mağdurları arasına katılan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın son olayı magazin gündemine bomba gibi düştü. 7 yaşındaki kızı Hira Kurt'un bir Tiktok fenomenine yanlışlıkla 7 bin TL gönderdiğini öğrenen Akalın, "Bu nasıl bir sahtekarlık, dolandırıcılık bu" diyerek yaşadığı durumla ilgili anne ve babaları uyardı.

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30 Mart 2021 Salı 09:41
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