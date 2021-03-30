Demet Akalın'ın kızı Hira'dan Tiktok'ta skandal olay! Bir fenomeni zengin etti
Tiktok mağdurları arasına katılan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın son olayı magazin gündemine bomba gibi düştü. 7 yaşındaki kızı Hira Kurt'un bir Tiktok fenomenine yanlışlıkla 7 bin TL gönderdiğini öğrenen Akalın, "Bu nasıl bir sahtekarlık, dolandırıcılık bu" diyerek yaşadığı durumla ilgili anne ve babaları uyardı.
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