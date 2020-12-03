Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 3 - 1 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHayati İnanç, Yunus'un Dilinden programıyla evlere konuk oldu!YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımıFenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü?Emekli ve memur maaşları ocak ayında ne kadar zamlanacak?Bahçeşehir'de evli çift lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmiş!Son dakika haberi |Eski Bakan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Demet Akalın'ın kızına aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!

Demet Akalın'ın kızına aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!

Önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takılan Demet Akalın kızına aldığı hediye ile gündem oldu.

Demet Akalın'ın kızına aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!

Pahalı markalara düşkünlüğü ile sık sık gündem olan Demet Akalın geçtiğimiz gün  İstinyePark AVM' çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin "Nasılsınız Demet Hanım" sorusunu "Hiç iyi değilim" diyerek yanıtlandıran Demet Akalın, elindeki oyuncağı göstererek "Ne kadar verdiğimi bilsen neden iyi olmadığımı anlarsın" diyerek kahkaha attı.

Demet Akalın'ın kızına aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı, "Şaka bir yana, iyiyim. Daha iyi günlerimiz olsun inşallah" dedi. Akalın'ın kızına aldığı oyuncağın fiyatının 3 bin TL olduğu öğrenildi.

"BARIŞTIK TABİİ Kİ"

Geçtiğimiz hafta yaşanan küslüğün ardından bu hafta sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve Akalın'a zeytin dalı uzatan Deniz Seki ile barışıp barışmadığı sorulan popçu, "Evet sağ olsun paylaşmış, barıştık tabii ki" ifadelerini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT