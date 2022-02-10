Demet Akalın'ın online alışverişle imtihanı sosyal medya kullanıcılarını gülmekten kırdı! Sepete fazla ekledi fiyatı arttı sandı! "Dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim"

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın, online alışverişle imtihanı sosyal medyada dalga konusu oldu.

"300 LİRALIK EL ÜTÜSÜ ÖNCE 600, SONRA 940 OLDU"

Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, sosyal medya hesabından alışverişinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notunu ekledi.

3 ADET ALDIĞI İÇİN FİYATIN ARTTIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatın 940 liraya çıktığı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

DALGA KONUSU OLDU

Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu hata, Demet Akalın'ın sosyal medyada dalga konusu olmasına neden oldu.