Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti!

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katilinin yakalanmasının ardından, kan donduran ifadeleri de ortaya çıkmıştı. Bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A. (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Bu ifadelerin ardından ünlü isimlerden tepki mesajları gelmeye başladı.

DEMET AKALIN'IN PAYLAŞIMI

Genç kızın katilinin açıklamalarının ardından ünlü isimler sosyal medyada mesajlarını yayımlamaya başladı. Onlardan biri de Demet Akalın oldu.

Akalın, Twitter sayfasına "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" notunu düştü. Takipçileri Akalın'a büyük tepki gösterdi.

Demet Akalın, kendisine yazılan 'Nasıl sığdırmış? Soruya bakar mısın? Şaka gibi.', 'Kadının öldürülmesi değil de üzerine beton dökülmesi mi tek sorun. Bu tweet'i atarken utanmadınız mı hiç ?', 'Sence kısa olan bir kız mı sığdırılmayı hak ediyor?' mesajlarının ardından açıklamada bulundu.

Akalın daha sonra attığı tweet'te şu açıklamalarda bulundu:"İfadesinde kıskançlık krizine girdim diyor! Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir! Ona istinaden yazıyorum!"