Demet Akalın'ın reklam planı elinde patladı! TikTok olayı yalan mıydı?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira Kurt, sosyal medya platformu TikTok'ta izlediği kişiye 7 bin TL gönderdiğini iddia eden Akalın "Bu nasıl bir sahtekarlık ya" diyerek isyan etmişti. Ancak Söylemezsem Olmaz adlı programa yapılan istihbaratlar doğrultusunda Akalın, tüm bunları planladığı ve reklam kampanyası için kullandığı öne sürüldü.

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında bugün gündem Demet Akalın oldu. Geçtiğimiz günlerde Tiktok mecrasında kızı Hira'yı kullanarak Özgür Balakar isimli fenomenin Akalın'ın kartın 7 bin TL'nin çekilmesine sebep olduğu iddia edilmişti.

Kartından para çekildiğini fark eden ünlü şarkıcı sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak, “Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok’a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız ‘Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira’ demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. TikTok fenomeniyle görüştüm ‘Bunun muhatabı Apple’ diyor. Apple’ye başvurduk oradan geri dönüş yok. Bu resmen bir hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah” şeklinde konuşmuştu. Akalın bu konuyla uzun süre gündemde yer aldı.Ancak bu kadar açıklamada bulunmasına rağmen ünlü şarkıcının herhangi bir dava açmaması ve yayınladığı videoyu kısa süre sonra kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

Bugün ise Söylemezsem olmaz adlı programda gündem konusu olan Demet Akalın'ın TikTok çıkışının bir reklam planı olduğu ve amacına ulaşıldığı yönünde konuşuldu. Ayrıca program ekibine yapılan telefonlara göre, Akalın'ın TikTok mecrasında yer alan bazı fenomenler reklam için teklifte bulunduğu ve kabul edilmediği bu kabul edenlerden biriyle yaptığı plan olduğu iddia edildi.

Ortaya atılan iddia üzerine Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından Bircan Bali ise "Helal olsun vallahi tüm bunlar reklam için ise bizde burada günlerdir çok güzel reklamını yaptık" şeklinde konuştu.

Sunuculardan Harutyan Dalga'da Akalın'a söz hakkı olduğunu atılan bu iddialar doğrultusunda bir açıklama yapması çağrısında bulundu.