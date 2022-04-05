Demet Akalın’ın Survivor için söylediği sözler Acun Ilıcalı’yı çok kızdıracak: “Bu aptal oyunları kim buluyor?”

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma Survivor, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor All Star’ın nefes kesen yeni bölümünde adeta nefesler tutuldu. Son olarak 69. bölümüyle dün akşam izleyiciyle buluşan nefes kesen programa ünlüler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

DEMET AKALIN’DAN SERT ELEŞTİRİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarda yazım yanlışlarıyla gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akal’ın resmi Twitter hesabından Survivor All Star ile ilgili paylaşım yaparak yarışmayı eleştirdi.

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda: “Evrim kızın belini kırıyordun! Bu aptal oyunları kim buluyor acaba?” ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star’ın zorlu oyunlarına gelen bu eleştirilere ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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