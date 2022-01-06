Demet Akalın'ın TOGG yorumu dikkat çekti! Tepki alınca "Yeni yılda lütfen kalp kırmadan" diyerek geri adım attı!

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Consumer Electronic Show (CES) fuarında ilk kez dünyanın beğenisine sunulan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, hakkında yorum yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın tepki aldı.

"İNŞALLAH FİYATI ÇOK UYGUN OLUR"

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş fuarda dikkat çekici bir sunum gerçekleştirdi. Lansman sonraki konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. Akalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnşallah fiyatı çok çok uygun olur herkes alma şansına sahip olur. Kutluyoruz. Başarı sonundaki gözyaşlarınız bizi de duygulandırdı" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bir kullanıcının, "Neye kime göre uygun?" şeklinde yanıt vermesi üzerine Akalın, "Zaten inşallah diye lafa başlıyorum beyefendi yeni yılda lütfen kalp kırmadan" dedi.