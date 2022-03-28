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  3. Demet Akalın'ın Will Smith yorumu sosyal medyayı ikiye böldü! Oscar ödül törenine tokadı damga vurmuştu!

Demet Akalın'ın Will Smith yorumu sosyal medyayı ikiye böldü! Oscar ödül törenine tokadı damga vurmuştu!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 94'üncü Oscar Ödüllerinde eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith hakkında yaptığı yorum sosyal medyayı ikiye böldü.

94. Oscar Ödülleri geçtiğimiz akşam sahiplerini buldu. Ödüller, muhteşem bir törenle sahiplerine teslim edilirken oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar izleyenleri şoke etti.

WILL SMITH, ROCK'A TOKAT ATTI

Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla dalga geçti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip tokat attı. Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Smith, ödülünü aldığı esnada herkesten özür diledi.

Demet Akalın'ın Will Smith yorumu sosyal medyayı ikiye böldü! Oscar ödül törenine tokadı damga vurmuştu!

DEMET AKALIN: ELİNE SAĞLIK

Kısa sürede Twitter'da gündem olan tokat olayına gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Twitter hesabından Will Smith'i destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı, "Eline Sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez. Adam 25 yıldır evli... O kadar kıymet vermiş eşine eline sağlık. Adamsın" dedi.

Demet Akalın'ın Will Smith yorumu sosyal medyayı ikiye böldü! Oscar ödül törenine tokadı damga vurmuştu!

Demet Akalın'ın paylaşımına parodi hesabı etiketlemesi ise takipçilerin gözünden kaçmazken bazı kişiler ünlü şarkıcının bu konu hakkındaki yorumunu doğru bulmadı. 

Demet Akalın'ın Will Smith yorumu sosyal medyayı ikiye böldü! Oscar ödül törenine tokadı damga vurmuştu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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