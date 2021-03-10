Demet Akbağ yakın dostu Rasim Öztekin'in ani ölümü hakkında dikkat çeken açıklama yaptı

Fizik tedavi için gittiği Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Demet Akbağ, kalp krizinden kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rasim Öztekin hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK AĞLADIM"

Yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını dile getiren 61 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Akbağ, "Çok ağladım" dedi.

"AMELİYATI GALİBA İHMAL ETMİŞ"

Öztekin'in zaten kalbinden rahatsız olduğunu ifade eden Akbağ, "Kalp zaten problemliydi. Bir de kovid sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan ayrıldı. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Arkadaşının ölümü üzerine instagramdan eski fotoğraflarını paylaşan Akbağ,"Çok canım yanıyor... #rasimöztekin Ne çok sevinç ,ne çok anı, ne çok hüzün... Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm..." yazdı.