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  3. Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında öldü, 1 yaralı (3)

Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında öldü, 1 yaralı (3)

İzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların...

Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında öldü, 1 yaralı (3)

ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

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