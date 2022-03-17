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  3. Demet Evgar evlilik için hamile kalmayı beklemiş! 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah kıydı!

Demet Evgar evlilik için hamile kalmayı beklemiş! 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah kıydı!

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile nikah kıydı.

Demet Evgar evlilik için hamile kalmayı beklemiş! 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah kıydı! 117

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın bebek beklediği haberi geçen hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.