Demet Evgar evlilik için hamile kalmayı beklemiş! 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah kıydı! Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile nikah kıydı.

1 7 Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın bebek beklediği haberi geçen hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.