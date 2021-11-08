Demet Evgar hem çaldı hem söyledi! Güzel sesiyle takipçilerini mest etti!

Can Bonomo ile yaptığı düetle haftalardır müzik listelerinin üst sıralarında yer alan ve dinleyiciler tarafından çok sevilen Rüyamda Buluttum şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar, oyunculuğu kadar sesiyle de büyük beğeni topladı.

Geçtiğimiz haftalarda rüyamda Buluttum şarkısını sahnede sürpriz olarak ilk kez birlikte seslendiren Can Bonomo ve Demet Evgar, muhteşem performansları ile mekanı dolduran kalabalığa coşkulu anlar yaşatmıştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şarkı söyleyip ukelele çalarken çektiği videoyu yayınlayan Demet Evgar, "Hadi hep beraber" notunu ekledi.

Oyuncunun paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.