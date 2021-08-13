Demet Evgar ve Can Bonoma'dan sürpriz düet! 'Rüyamda Buluttum' sosyal medyayı salladı!

Son olarak Alev Alev dizisiyle ekrana gelen oyuncu Demet Evgar, Can Bonoma ile söz - müziği şarkıcıya ait olan ‘Rüyamda Buluttum’ parçası için bir araya geldi. İkili, Avrupa Müzik markasıyla dinleyicilerle buluşarak sürpriz düetin klibi için de kamera karşısına geçti.

BONOMO'DAN EVGAR'A İLTİFAT

Düet yapan ikili kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girerken Can Bonomo ünlü oyuncu Demet Evgar için, “Demet, dokunduğu her şeye muazzam derinlik katabilen bir yetenek” dedi.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Oyunculuk performansıyla takdir toplayan Evgar, bu kez Can Bonomo ile yaptığı düetle adından söz ettirdi. Rüyamda Buluttum isimli şarkıyı birlikte seslendiren ikilinin bir araya geldiği klibin görüntüleri kısa sürede binlerce kez izlendi.

RÜYAMDA BULUTTUM SÖZLERİ

Nerede başladı bu hikaye de

Ben böyle delirdim

Nasıl oldu da sevdim çok canımdan

Ben böyle değildim

Yağdı durmuyor karlar

Eriyor yazım, kışım

Sen benim uğurlu yorganımdın

En masum bakışım

Rüyamda buluttum

Sensizliği unuttum

Yağmur oldum ağladım seni

Dizlerimde uyuttum

Uyandım gecenin bir vakti

Ne havadan ne sudan

Yağmur oldum ağladım seni

Bir nehrin yatağından

Nerede başladı bu hikaye de

Ben böyle delirdim

Nasıl oldu da sevdim çok canımdan

Ben böyle değildim

Aktı dereler derelere bak

Geçiyor günüm gecem

Sen benim sigaram, suyum, çayım

En karmaşık bilmecem

Rüyamda buluttum

Sensizliği unuttum

Yağmur oldum ağladım seni

Dizlerimde uyuttum

Uyandım gecenin bir vakti

Ne havadan ne sudan

Yağmur oldum ağladım seni

Bir nehrin yatağından

Yalnız uyursan rüyalara sor beni

Gel gör nerelerdeyim

Korkusuz göğün altında bir deli

Ölmedim avareyim

