Demet Evgar ve Can Bonoma'dan sürpriz düet! 'Rüyamda Buluttum' sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu Demet Evgar ünlü şarkıcı Can Bonoma ile Bonomo’nun Rüyamda Buluttum isimli yeni şarkısı için sürpriz bir buluşma gerçekleştirerek düet yaptı.
Son olarak Alev Alev dizisiyle ekrana gelen oyuncu Demet Evgar, Can Bonoma ile söz - müziği şarkıcıya ait olan ‘Rüyamda Buluttum’ parçası için bir araya geldi. İkili, Avrupa Müzik markasıyla dinleyicilerle buluşarak sürpriz düetin klibi için de kamera karşısına geçti.
BONOMO'DAN EVGAR'A İLTİFAT
Düet yapan ikili kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girerken Can Bonomo ünlü oyuncu Demet Evgar için, “Demet, dokunduğu her şeye muazzam derinlik katabilen bir yetenek” dedi.
KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Oyunculuk performansıyla takdir toplayan Evgar, bu kez Can Bonomo ile yaptığı düetle adından söz ettirdi. Rüyamda Buluttum isimli şarkıyı birlikte seslendiren ikilinin bir araya geldiği klibin görüntüleri kısa sürede binlerce kez izlendi.
RÜYAMDA BULUTTUM SÖZLERİ
Nerede başladı bu hikaye de
Ben böyle delirdim
Nasıl oldu da sevdim çok canımdan
Ben böyle değildim
Yağdı durmuyor karlar
Eriyor yazım, kışım
Sen benim uğurlu yorganımdın
En masum bakışım
Rüyamda buluttum
Sensizliği unuttum
Yağmur oldum ağladım seni
Dizlerimde uyuttum
Uyandım gecenin bir vakti
Ne havadan ne sudan
Yağmur oldum ağladım seni
Bir nehrin yatağından
Nerede başladı bu hikaye de
Ben böyle delirdim
Nasıl oldu da sevdim çok canımdan
Ben böyle değildim
Aktı dereler derelere bak
Geçiyor günüm gecem
Sen benim sigaram, suyum, çayım
En karmaşık bilmecem
Rüyamda buluttum
Sensizliği unuttum
Yağmur oldum ağladım seni
Dizlerimde uyuttum
Uyandım gecenin bir vakti
Ne havadan ne sudan
Yağmur oldum ağladım seni
Bir nehrin yatağından
Yalnız uyursan rüyalara sor beni
Gel gör nerelerdeyim
Korkusuz göğün altında bir deli
Ölmedim avareyim