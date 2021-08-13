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Demet Evgar ve Can Bonoma'dan sürpriz düet! 'Rüyamda Buluttum' sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Demet Evgar ünlü şarkıcı Can Bonoma ile Bonomo’nun Rüyamda Buluttum isimli yeni şarkısı için sürpriz bir buluşma gerçekleştirerek düet yaptı.

Son olarak Alev Alev dizisiyle ekrana gelen oyuncu Demet Evgar, Can Bonoma ile söz - müziği şarkıcıya ait olan ‘Rüyamda Buluttum’ parçası için bir araya geldi. İkili, Avrupa Müzik markasıyla dinleyicilerle buluşarak sürpriz düetin klibi için de kamera karşısına geçti.

BONOMO'DAN EVGAR'A İLTİFAT

Düet yapan ikili kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girerken Can Bonomo ünlü oyuncu Demet Evgar için, “Demet, dokunduğu her şeye muazzam derinlik katabilen bir yetenek” dedi.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Oyunculuk performansıyla takdir toplayan Evgar, bu kez Can Bonomo ile yaptığı düetle adından söz ettirdi. Rüyamda Buluttum isimli şarkıyı birlikte seslendiren ikilinin bir araya geldiği klibin görüntüleri kısa sürede binlerce kez izlendi.

Demet Evgar ve Can Bonoma'dan sürpriz düet! Rüyamda Buluttum sosyal medyayı salladı!

RÜYAMDA BULUTTUM SÖZLERİ

Nerede başladı bu hikaye de
Ben böyle delirdim
Nasıl oldu da sevdim çok canımdan
Ben böyle değildim

Yağdı durmuyor karlar
Eriyor yazım, kışım
Sen benim uğurlu yorganımdın
En masum bakışım

Rüyamda buluttum
Sensizliği unuttum
Yağmur oldum ağladım seni
Dizlerimde uyuttum
Uyandım gecenin bir vakti
Ne havadan ne sudan
Yağmur oldum ağladım seni
Bir nehrin yatağından

Nerede başladı bu hikaye de
Ben böyle delirdim
Nasıl oldu da sevdim çok canımdan
Ben böyle değildim

Aktı dereler derelere bak
Geçiyor günüm gecem
Sen benim sigaram, suyum, çayım
En karmaşık bilmecem

Rüyamda buluttum
Sensizliği unuttum
Yağmur oldum ağladım seni
Dizlerimde uyuttum
Uyandım gecenin bir vakti
Ne havadan ne sudan
Yağmur oldum ağladım seni
Bir nehrin yatağından

Yalnız uyursan rüyalara sor beni
Gel gör nerelerdeyim
Korkusuz göğün altında bir deli 
Ölmedim avareyim
Demet Evgar ve Can Bonoma'dan sürpriz düet! Rüyamda Buluttum sosyal medyayı salladı!

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