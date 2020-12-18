Demet Evgar'ın kadın hakları sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Perşembe akşamları Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Alev Alev'in dün yayınlanan bölümünde Demet Evgar'ın 'akıl sağlığı yerinde' raporu almak için yaptığı açıklamalar gündemde bomba etkisi yarattı. Konuşmasında kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet davalarındaki adaletsizliğe değinen Evgar'ın o anları trend oldu.