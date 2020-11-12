Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!
TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir'in sosyal medyada yeni paylaştığı yeni dans videosu takipçileri tarafından çokça beğeni ve yorum aldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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12 Kasım 2020 Perşembe 15:52
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