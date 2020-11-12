  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!

Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir'in sosyal medyada yeni paylaştığı yeni dans videosu takipçileri tarafından çokça beğeni ve yorum aldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!

Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştıSalma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!

Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!

 

12 Kasım 2020 Perşembe 15:52
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!
Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!
Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı
Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!
Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!
Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!
Şener Şen koronavirüse yakalandı!
Şener Şen koronavirüse yakalandı!
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Saadet Özsırkıntı'dan Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler!
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Saadet Özsırkıntı'dan Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler!
Kerimcan Durmaz'dan ABD seçimleri ile ilgili yorumu: ''İç savaş çıkacak''
Kerimcan Durmaz'dan ABD seçimleri ile ilgili yorumu: ''İç savaş çıkacak''
Masumlar Apartmanı'ndan İzmir'e ''geçmiş olsun'' mesajı!
Masumlar Apartmanı'ndan İzmir'e ''geçmiş olsun'' mesajı!
Depremin ardından saçını boyatan Murat Övüç'ten vatandaşa sert sözler!
Depremin ardından saçını boyatan Murat Övüç'ten vatandaşa sert sözler!
Kerimcan Durmaz'ın sosyal mesafesiz koronavirüs partisi tepki çekti!
Kerimcan Durmaz'ın sosyal mesafesiz koronavirüs partisi tepki çekti!