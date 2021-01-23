Demet Özdemir ihanet iddialarına son noktayı koydu! "Oğuzhan ile..."

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ve Doğduğun Ev Kaderindir dizi ile yıldızı parlayan Demet Özdemir, set çıkışında gazetecileri kırmayarak soruları yanıtladı.

"İKİ AYDIR BERABERİZ"

28 yaşındaki güzel, Oğuzhan Koç ile uzun bir süredir aşk yaşadıkları yönündeki iddialara yönelik olarak, "İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Oğuzhan'la iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil" dedi.

Sevgilisi hakkında da yorumlarda bulunan, "Oğuzhan’ın sesini çok seviyordum zaten bütün şarkıları çok güzel. Benim için en son çıkan şarkısı en sevdiğim olabilir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı’daki bir otelde tatil yapan ikili fotoğrafları çekildikten sonra ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmış ve Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.





Yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin’in arası Oğuzhan Koç yüzünden bozulmuştu. Tanrısevsin, ikilinin eğlence mekanında görüntülenmesinin ardından Özdemir’i sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı