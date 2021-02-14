Demet Özdemir Oğuzhan Koç'la ilgili o iddialara son noktayı koydu!

Demet Özdemir, yakın arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'den ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Oğuzhan Koç ile çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı romantik pozla ilişkileri belgelendi.

ÖYLE BİR DURUM YOK

İlişkileriyle sürekli gündeme gelen çift için yakın zamanda aynı evde yaşadıkları öne sürülmüştü. Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizi setini ziyaret eden muhabirlere konuyla ilişkin olarak açıklama da bulundu. Özdemir, "Aynı evde yaşamak gibi bir durum yok. Bunu da sizin aracılığınızla duyurmuş olayım." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY HAMBURGER, PATATES"

Yaptığı açıklamada beslenme düzenine ve kilo kontrolüne yönelik de konuşan Özdemir, şunları söyledi: "Her şey, hamburger, patates. Arkadaşlarım çok iyi bilir. Bugün çok güzel börekler yedik hatta. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Biraz stres, birazcık yoğun çalışma temposu. Tabii ki bu şekilde. Spor yapmaya çok vaktim yok."