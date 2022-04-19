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  3. Demet Özdemir Ramazan ayında yaptı yapacağını! Açıldıkça açıldı! “Hiç giyinmeseydin”

Demet Özdemir Ramazan ayında yaptı yapacağını! Açıldıkça açıldı! “Hiç giyinmeseydin”

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özdemir’in yarı çıplak fotoğrafı eleştiri yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir Ramazan ayında yaptı yapacağını! Açıldıkça açıldı! “Hiç giyinmeseydin” 117

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, adından söz ettirmeye devam ediyor.