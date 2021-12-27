Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç yine ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Bir süredir birlikte olan ve ilişkilerini açık açık yaşamaktan çekinmeyen çiftin ayrıldıkları ve bu kez geri dönüşün olmadığı söyleniyor. Biz de bunun üzerine Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda da Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında peş peşe ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Çift ise Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla iddiaların doğru olmadığını açıklamışlardı. Birkaç gün önce Koç ile Özdemir, 2. Sayfa'nın haberine göre yurt dışı tatiline çıktı. Ancak tatil dönüşü yeniden bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ NEDEN AYRILDI?

Ülkeye dönen ikili burada ilişkilerine devam etmeme kararı aldı. Ayrılan çiftin yakın çevresine "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok" dediği öne sürüldü. Öte yandan taraflardan ayrılık haberlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmezken iki ismin birlikte yer aldıkları fotoğraf kareleri ise hala sosyal medya hesaplarından kaldırmamaları da dikkat çekti.