İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tek başına değil, arkasını toplayarak cevap verdi! "Korktun mu İmamoğlu?"TRT 1 Teşkilat 28. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm Youtube izle2022 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105810157Aleyna Tilki Türk kızlarına 'Kezban' dedi! Serel Yereli'ye yaptığı yorum polemik yaratacak!TURKOVAC dünyaya umut olacak! Milli ve yerli aşıya yurt dışından talep yağıyor!Burcu Özberk ve İlhan Şen'in sevgili oldukları ortaya çıktı! Sonunda itiraf ettiler! "Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım" demişti!2022 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203210952İran 5 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı!Hidrometre ne demek, TDK'ya göre Hidrometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?27 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı?

Aşkları bu yılın başında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sık sık ayrılık iddialarıyla magazin gündeminde yerini alsalar da bu kez ciddi olduklarının öne sürülmesi hayranlarını meraklandırdı. Peki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı? İşte detaylar...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç yine ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Bir süredir birlikte olan ve ilişkilerini açık açık yaşamaktan çekinmeyen çiftin ayrıldıkları ve bu kez geri dönüşün olmadığı söyleniyor. Biz de bunun üzerine Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı?

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda da Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında peş peşe ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Çift ise Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla iddiaların doğru olmadığını açıklamışlardı. Birkaç gün önce Koç ile Özdemir, 2. Sayfa'nın haberine göre yurt dışı tatiline çıktı. Ancak tatil dönüşü yeniden bir ayrılık iddiası gündeme geldi. 

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı?

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ NEDEN AYRILDI?

Ülkeye dönen ikili burada ilişkilerine devam etmeme kararı aldı. Ayrılan çiftin yakın çevresine "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok" dediği öne sürüldü. Öte yandan taraflardan ayrılık haberlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmezken iki ismin  birlikte yer aldıkları fotoğraf kareleri ise hala sosyal medya hesaplarından kaldırmamaları da dikkat çekti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT