Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’dan evlilik açıklaması! Ünlü oyuncu yeni dizisi hakkında konuştuKasımpaşa –Gaziantep FK maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiBEDAŞ ve AYEDAŞ uyardı! 15 ilçede yaşayanlar dikkat! Saatlerce elektrik olmayacak!Kocaelispor - Denizlispor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın linkiSosyal medya fenomeni Danla Bilic'in oruç açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Saygınız kalmamış"Kuzey Kore ile Güney Kore arasında soğuk savaş! Kuzey Kore’den Güney Kore’ye tehdit yağdıBolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?Son dakika | Bolu Dağı Tüneli'ndeki heyelan sonucu kapanan yolda son durum! Vali Ahmet Ümit'ten beklenen açıklama!Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven’in mutluluğu kısa sürdü! Gizem Güven evini terk ettiEmel Sayın, Cüneyt Arkın itirafıyla şaşkına uğrattı! Birlikte çektikleri yatak sahnesi sinema hayatının sonu olmuş!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’dan evlilik açıklaması! Ünlü oyuncu yeni dizisi hakkında konuştu

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’dan evlilik açıklaması! Ünlü oyuncu yeni dizisi hakkında konuştu

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, kendilerine sorulan sorulara yanıt verdi. Ünlü çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okundu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’dan evlilik açıklaması! Ünlü oyuncu yeni dizisi hakkında konuştu

Disney Plus ile anlaşan Türk oyunculardan biri olan Demet Özdemir bir süredir yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda’ya hazırlandığı biliniyor. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir mekan çıkışında görüntülenerek basın mensuplarına açıklama yaptılar.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’dan evlilik açıklaması! Ünlü oyuncu yeni dizisi hakkında konuştu

SER VERİP SIR VERMEDİ

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, “İşimiz başlayacağı için güzel bir yemeğimizi yiyelim dedik, çünkü yoğun tempoya giriyoruz” dedi. Düğün hazırlıklarına daha başlamadıklarını söyleyen Demet Özdemir, herhangi bir şey yapmadıklarını belirtti. Diziyle ilgili ser verip sır vermeyen güzel oyuncu Demet Özdemir, “Daha fazla bilgi veremiyorum, kusura bakmayın” ifadelerini kullandı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’dan evlilik açıklaması! Ünlü oyuncu yeni dizisi hakkında konuştu

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, dizi hakkında kendisinin de fazla bir şey bilmediğini söyleyerek, ”Ne yapıyorsa en iyisini yapıyor, İşinin hakkını sonuna kadar veriyor. İlk ve en büyük hayranı benim” diye konuştu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’dan evlilik açıklaması! Ünlü oyuncu yeni dizisi hakkında konuştu

{TITLE_STRIP}Ünlü sunucu Buket Aydın’ın yeni sevgilisi Demet Özdemir’in eski aşkı çıktı!

{TITLE_STRIP}Oğuzhan Koç'la evlilik yolunda olan ve erotik sahneleriyle gündeme gelen Demet Özdemir'in sözlerine hayranları tepki gösterdi! "Şaka mı yapıyorsun?"

{TITLE_STRIP}Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti! Demet Özdemir'in cevabına takipçilerinden tepki geldi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT