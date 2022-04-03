Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’dan evlilik açıklaması! Ünlü oyuncu yeni dizisi hakkında konuştu

Disney Plus ile anlaşan Türk oyunculardan biri olan Demet Özdemir bir süredir yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda’ya hazırlandığı biliniyor. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir mekan çıkışında görüntülenerek basın mensuplarına açıklama yaptılar.

SER VERİP SIR VERMEDİ

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, “İşimiz başlayacağı için güzel bir yemeğimizi yiyelim dedik, çünkü yoğun tempoya giriyoruz” dedi. Düğün hazırlıklarına daha başlamadıklarını söyleyen Demet Özdemir, herhangi bir şey yapmadıklarını belirtti. Diziyle ilgili ser verip sır vermeyen güzel oyuncu Demet Özdemir, “Daha fazla bilgi veremiyorum, kusura bakmayın” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, dizi hakkında kendisinin de fazla bir şey bilmediğini söyleyerek, ”Ne yapıyorsa en iyisini yapıyor, İşinin hakkını sonuna kadar veriyor. İlk ve en büyük hayranı benim” diye konuştu.

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