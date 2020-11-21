Demet Özdemir yeni dans videosu ile sosyal medyayı salladı!

Demet Özdemir'in dans performansı yine nefesleri kesti. Başarılı ve güzel oyuncu Demet Özdemir zaman zaman sosyal medya hesabından dans videoları paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Özdemir yine bir dans performansı ile adeta takipçilerini büyüledi.

Güzel oyuncu, Onur Alp Sancaktar ile gerçekleştirdiği dans performansını sosyal medyada takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte güzel oyuncu Demet Özdemir'in dans performansı;