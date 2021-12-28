Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç hakkında söylenilenler yenilir yutulur değil! "Silik, girdiği her yeri batıran..."

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığı magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Kimi bu ilişkinin zaten reklam için olduğunu iddia ederken kimi de çiftin birbirine yakışmadığını söyledi. Ünlü çiftin Paris dönüşü büyük bir kavga ettiği ve anlaşamadıkları için ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

Bu konu Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında da masaya yatırıldı. Söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali Koç'u sert sözlerle eleştirdi.

OĞUZHAN'I KIZDIRACAK SÖZLER

Arto açıklamasında "Demet kurtulmuş olur bu adamdan. Son derece silik, girdiği her yeri batıran... O programı da batırdı" demesi dikkat çekerken, Bircan Bali ise "O Ses Türkiye'yi şamdanı koy iş yapar" yorumunda bulundu.