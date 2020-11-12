Demet Özdemir yeni dans videosu ile sosyal medyada gündem oldu. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde gösterdiği performans ile büyük ilgi gören Demet Özdemir yine adından söz ettirdi.

sosyal medya hesabında yaptığı eğlenceli paylaşımlarla her zaman dikkat çeken ve oyuncu olmadan dansçılık yapan ünlü oyuncu zaman zaman dans videoları atarak takipçilerine adeta görsel şölen yaşatıyor.

Güzel oyuncu son olarak yine Instagram hesabından başarılı bir dans performansını takipçileri ile paylaştı.

Güzel oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.