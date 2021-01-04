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  3. Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile çıkan aşk iddiaları hakkında itiraf gibi açıklama!

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile çıkan aşk iddiaları hakkında itiraf gibi açıklama!

Bir dönem aşk yaşadıkları iddia edilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Alaçatı'da bir otelde yeni yıla birlikte girdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Demet Özdemir'den gelen açıklama herkesi şok etti.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile çıkan aşk iddiaları hakkında itiraf gibi açıklama!

Geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanı çıkışında görüntülenen ancak aşk iddialarını kesin bir dille yalanlayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı yeniden alevlendi.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile çıkan aşk iddiaları hakkında itiraf gibi açıklama!

Çeşme’de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin fotoğrafları çekilince, Demet Özdemir cephesinden itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Özdemir, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık.” dedi.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile çıkan aşk iddiaları hakkında itiraf gibi açıklama!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, iş insanı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Alaçatı’daki otelde kaldığı ortaya çıktı.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile çıkan aşk iddiaları hakkında itiraf gibi açıklama!

Bir süre önce Oğuzhan Koç, Özdemir ile daha sık görüşmek için evini taşımıştı. 

Demet Özdemir'in adı, Can Yaman ile ilişkisini bitirdikten sonra Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım ve Murat Boz'la aşk dedikodusuna karışmıştı.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile çıkan aşk iddiaları hakkında itiraf gibi açıklama!

Oğuzhan Koç’un 5 yıllık ilişkisini bitirdiği Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir yakın arkadaştı ancak ikilinin dostlukları bu iddiaların ardından bitmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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