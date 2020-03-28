Demet Özdemir'den umut dolu paylaşım: Her şey yoluna girecek!

Günlerini evde geçiren isimlerden biri de oyuncu Demet Özdemir. Yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Özdemir, son olarak takipçilerine çağrıda bulundu.

Güzel oyuncu, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "Umutlu uyanmışım besbelli. Bitecek, her şey yoluna girecek, yeter ki alalım derslerimizi..." mesajını verdi. Özdemir, evde kalmanın önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Demet Özdemir'den bağış çağrısı