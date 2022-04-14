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  3. Demet Özdemir’e enflasyon işlemedi! Giydiği kombinin fiyatı pes dedirtti!

Demet Özdemir’e enflasyon işlemedi! Giydiği kombinin fiyatı pes dedirtti!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in giydiği kombin gündeme bomba gibi oturdu. Özdemir’in giydiği kıyafetlerin fiyatları dudak uçuklattı.

Demet Özdemir’e enflasyon işlemedi! Giydiği kombinin fiyatı pes dedirtti! 119

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, giydiği kıyafetlerle gündem olmayı başardı.