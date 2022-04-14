Demet Özdemir’e enflasyon işlemedi! Giydiği kombinin fiyatı pes dedirtti!

Sevdiği adam evlenmiyor diye parayla birlikte olan kadına, Esra Ezmeci’den tokat gibi cevap! “Bu hayatı kendiniz için yaşayın”

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