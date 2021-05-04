Demet Özdemir'in dans şovu sosyal medyaya damga vurdu!
Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabındaki son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Oyunculuğun dışında özel hayatıyla da gündeme sık sık gelen Demet Özdemir, bu defa dansıyla takipçilerini mest etti
VİDEOYA BEĞENİ YAĞDI
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından dans ettiği videosunu paylaşarak "Biz biraz eğlendik" notunu düştü. Bu paylaşımın ardından Özdemir'in dans performansı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Videoyu 2 milyona yakın kişi izlerken çok sayıda beğeni geldi.
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu, daha önce de sevenlerinin karşısına danslarıyla çıkmıştı.