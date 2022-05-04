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  3. Demet Özdemir'in ergen pozları sosyal medyayı salladı! "Ablacım anne olacak yaştasın ne ergen pozları veriyorsun?"

Demet Özdemir'in ergen pozları sosyal medyayı salladı! "Ablacım anne olacak yaştasın ne ergen pozları veriyorsun?"

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak, takipçileri Özdemir'in pozlarını ergen buldu.

Demet Özdemir'in ergen pozları sosyal medyayı salladı! "Ablacım anne olacak yaştasın ne ergen pozları veriyorsun?" 117

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.