Demet Özdemir'in hamlesi Oğuzhan Koç'u kahredecek! Tamamen hayatından çıkardı! Şükrü Özyıldız'la görenler gözlerine inanamadı!

Aralarında 37 yaş olan çift tepkilere kulak asmıyor! Aşkları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Seks hayatları da mükemmelmiş!

Gram altın kritik değere demir attı, ne düşüyor ne de yükseliyor! Yatırım yapmak isteyenler şaşkın! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları