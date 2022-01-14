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  3. Demet Özdemir'in hamlesi Oğuzhan Koç'u kahredecek! Tamamen hayatından çıkardı! Şükrü Özyıldız'la görenler gözlerine inanamadı!

Demet Özdemir'in hamlesi Oğuzhan Koç'u kahredecek! Tamamen hayatından çıkardı! Şükrü Özyıldız'la görenler gözlerine inanamadı!

Geçtiğimiz günlerde ayrılan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden Özdemir cephesinden flaş bir hamle yaşandı.

Demet Özdemir'in hamlesi Oğuzhan Koç'u kahredecek! Tamamen hayatından çıkardı! Şükrü Özyıldız'la görenler gözlerine inanamadı! 117

Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan çift yaklaşık 1 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı.