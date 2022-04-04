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  3. Demet Özdemir'in, Ramazan ayında rakı paylaşımı tepki çekti! "Lingo lingo"

Demet Özdemir'in, Ramazan ayında rakı paylaşımı tepki çekti! "Lingo lingo"

Oyuncu Demet Özdemir'in sosyal medya hesabında yaptığı rakılı paylaşım dikkat çekti. Ramazan ayında "lingo lingo" paylaşımı yapan oyuncu şaşırttı.

Demet Özdemir'in, Ramazan ayında rakı paylaşımı tepki çekti! "Lingo lingo" 1111

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Ramazan ayında yaptığı rakılı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.