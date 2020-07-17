'Demet Şener İstanbul' ürünleri online‘da satışta

Demet Şener Küpeli'nin yeni markası "Demet Şener İstanbul', e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu. 2020 Yaz koleksiyonunda yer alan ceketler, pantolonlar, elbiseler, şortlar, tişörtler, bluzlar, gömlekler, kotlara online olarak ulaşılabilir. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "İşini e-ticarette büyütmek isteyen tüm girişimci kadınları verdiğimiz desteklerle buluşturmak için platformumuza bekliyoruz" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, kadın girişimcilerin cesur adımlarla yeni projeler hayata geçirmesi herkes için ilham verici. Demet Şener Küpeli ile yaptığımız iş birliğinin tüm kadın girişimcilere örnek olmasını umuyor, iş birliğimizin başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Kadın girişimcilerin başarı hikayelerinde yer almaktan ve onların yanında olmaktan mutluyuz. İşini e-ticarette büyütmek isteyen tüm girişimci kadınları verdiğimiz desteklerle buluşturmak için platformumuza bekliyoruz" dedi.

30 PARÇADAN OLUŞAN BİR KOLEKSİYON

Markanın 30 parçadan oluşan ilk koleksiyonunu satışa sunan Demet Şener Küpeli, yeni markasının yaratım süreciyle ilgili, "Bu markanın hikayesi, 25 yıllık moda, marka ve tekstil alanındaki iş tecrübemin ardından, bugüne kadar oluşturduğum tarzın insanlarda bir karşılığı olduğunu görmemle başladı. Demet Şener İstanbul markasının ilk koleksiyonlarını hazırlarken, kendime hep bu ürünleri kadınlar hem iş hayatlarında hem de sosyal yaşantılarında büyük bir güven ve rahatlıkla giyebilirler mi diye sordum. Hazırladığım koleksiyon da tam olarak bunun karşılığı olarak hayata geçti. Dünü, bugünü ve yarını bir bütün olarak gören, sadeliği zamansız stilinin merkezine koymuş kadınlar için hazırladığım koleksiyona artık Hepsiburada'dan da ulaşılabilecek olmasından mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Şener Küpeli ayrıca uzun vadede amacının, öncelikle Türkiye'de sorumluluk sahibi güçlü bir marka olmak ve uluslararası düzeyde de beğeni kazanıp, markayı yurtdışına ihraç etmek ve Türk kadınının özgüveninin bir parçası olabilmek diye açıkladı.

Kaynak: DHA