Demet Şener'den aşk fotoğrafları! Yeni sevgili Tolga Arman ile ilk pozlar!

Ünlü model ve sunucu Demet Şener, bir süredir birlikte olduğu Tolga Arman'la Kapodokya'da tatil yapıyor.

Aşkları taze olan çift birçok mekanda romantik pozlar verdi ve bunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştılar.

Sevgilisiyle romantik fotoğraflarını sosyal medyadan ilk defa paylaşan Demet Şener'in Instagram'da 782 bin takipçisi bulunuyor.

Şener paylaştığı karelerin altına ise "Harika bir tatilin ardından" yazdı ve kalp emojileri ekledi.

PARMAĞINDAKİ TEKTAŞ

Kapadokya'da sevgilisiyle balona bilen ünlü modelin, burada çektirdiği fotoğrafta parmağındaki tektaş dikkat çekiyor. Yüzüğü görenlerin aklına evlilik teklifi almış olması ihtimali geldi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK YORUMLARI

Birçok ünlü isim Şener'in paylaşımına yorumda bulundu. Ebru Şallı, Seda Sayan, Selin Ciğerci, Ebru Akel, Uğurkan Erez ve Yeşim Salkım gibi ünlü simalar Şener'e destek verici içerikler paylaştılar.