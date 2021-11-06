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  3. Demet Şener'den aşk fotoğrafları! Yeni sevgili Tolga Arman ile ilk pozlar!

Demet Şener'den aşk fotoğrafları! Yeni sevgili Tolga Arman ile ilk pozlar!

Cenk Küpeli ile ocak ayında boşanan Demet Şener'in yakın zamanda Tolga Arman ile ilişkisi başladı. Çift Kapadokya'da gözlerden uzak bir tatil geçirirken; ilk kez pozlarını sosyal medyaya yüklediler.

Demet Şener'den aşk fotoğrafları! Yeni sevgili Tolga Arman ile ilk pozlar!

Ünlü model ve sunucu Demet Şener, bir süredir birlikte olduğu Tolga Arman'la Kapodokya'da tatil yapıyor.

Aşkları taze olan çift birçok mekanda romantik pozlar verdi ve bunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştılar.

Demet Şener'den aşk fotoğrafları! Yeni sevgili Tolga Arman ile ilk pozlar!

Sevgilisiyle romantik fotoğraflarını sosyal medyadan ilk defa paylaşan Demet Şener'in Instagram'da 782 bin takipçisi bulunuyor.

Demet Şener'den aşk fotoğrafları! Yeni sevgili Tolga Arman ile ilk pozlar!

Şener paylaştığı karelerin altına ise "Harika bir tatilin ardından" yazdı ve kalp emojileri ekledi.

Demet Şener'den aşk fotoğrafları! Yeni sevgili Tolga Arman ile ilk pozlar!

PARMAĞINDAKİ TEKTAŞ

Kapadokya'da sevgilisiyle balona bilen ünlü modelin, burada çektirdiği fotoğrafta parmağındaki tektaş dikkat çekiyor. Yüzüğü görenlerin aklına evlilik teklifi almış olması ihtimali geldi.

Demet Şener'den aşk fotoğrafları! Yeni sevgili Tolga Arman ile ilk pozlar!

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK YORUMLARI

Birçok ünlü isim Şener'in paylaşımına yorumda bulundu. Ebru Şallı, Seda Sayan, Selin Ciğerci, Ebru Akel, Uğurkan Erez ve Yeşim Salkım gibi ünlü simalar Şener'e destek verici içerikler paylaştılar.

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