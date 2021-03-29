Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Aslızen'den yıllar sonra itiraf geldi

Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Aslızen, canlı yayında dikkat çeken itirafta bulundu. Aslızen, yıllar önce annesi ve babasından gördüğü şiddeti anlatırken seyircilerin kanını dondurdu.

"ANNEMİ ÖLDÜ SANDIĞI İÇİN BALKONDA KARA GÖMDÜ"

Aslızen, çocukken babasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Yıllar sonra gittiği psikoloğunda hafızasından annesiyle ilgili bir anısını sildirdiğini söyleyen Aslızen, "Babam annemi öldü sandığı için balkondaki kara gömdü. O can çekişirken ki görüntüsü aklımdan hiç gitmiyor." dedi. Çarpıcı açıklamalarına devam eden şarkıcı şu sözlerle devam etti: "Psikoloğum o kötü anıyı hafızamda yerini değiştirdi. Ben annemin karda can çekiştiğini hatırlıyorum ama gözümün önüne köpük banyosu yapı, mutlu olduğu görüntü geliyor." Babasını affettiğini söyleyen şarkıcı, "Babamla görüşmüyorum. Hiç beddua etmem etmeyeceğimde. Ben onu affettim. Allah da çektiriyor çektirmesin artık yazık." ifadelerini kullandı.

ASLIZEN KİMDİR?

Aslı Zen, 1977 yılında İstanbul, Kanlıca’da dünyaya geldi. Tam adı Aslızen Yentur’dur. Annesi ile babası boşanmış olduğundan babaannesinin yanında büyümüştür. Kandilli Kız Lisesi'sinde okurken, okulu şarkıcı olma hayali ile terk etti. 17 yaşında iken annesini bulmak ve şarkıcı olmak için evden kaçmıştır.

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