Demetre Buliskeria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demetre Buliskeria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Demetre Buliskeria kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Demetre Buliskeria ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Demetre Buliskeria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demetre Buliskeria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Demetre Buliskeria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demetre Buliskeria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Demetre Buliskeria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Demetre Buliskeria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Demetre Buliskeria 9 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დემეტრე ბულისკერია şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Demetre Buliskeria Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Demetre Buliskeria, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Demetre Buliskeria'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Demetre Buliskeria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Demetre Buliskeria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Demetre Buliskeria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Demetre Buliskeria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2019 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2020 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2021 yılında FC Merani

1 Ekim 2021 yılında FC Didube

1 Ocak 2022 yılında FC Dila

Demetre Buliskeria kimdir

Demetre Buliskeria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Demetre Buliskeria şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Demetre Buliskeria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Demetre Buliskeria nereli

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