Demetre Tsikolia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demetre Tsikolia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Demetre Tsikolia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Demetre Tsikolia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Demetre Tsikolia 17 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Demetre Tsikolia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Demetre Tsikolia'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Demetre Tsikolia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Demetre Tsikolia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Demetre Tsikolia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Demetre Tsikolia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2022 yılında Kolkheti Poti

Demetre Tsikolia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Demetre Tsikolia şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Demetre Tsikolia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.