Demi Rose cinsel yönelimi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Daha çok hoşlandığım..."

Sosyal medyada paylaştığı çıplak pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken model Demi Rose hayranlarıyla yaptığı soru- cevap etkinliğinde söyledikleriyle dikkat çekti.

Emine Özfalcı
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Demi Rose cinsel yönelimi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Daha çok hoşlandığım..." 1

Verdiği çıplak pozlarla dikkat çeken, Demi Rose hayranlarından gelen sorulara yanıt verdi.

Demi Rose cinsel yönelimi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Daha çok hoşlandığım..." 2

Rose cinselliği ve sorunlu çocukluğu hakkında açıkça konuştu.

Demi Rose cinsel yönelimi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Daha çok hoşlandığım..." 3

Cinsel yönelimi hakkında gelen bir soruyu yanıtlayan Rose açıklamasında "'Kızlardan erkeklerden daha çok hoşlandığım bir aşamadan geçtim. Şimdi daha çok erkeklerle ilgileniyorum" dedi.

Demi Rose cinsel yönelimi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Daha çok hoşlandığım..." 4

Demi Rose partnerinde dürüstlük, açık fikirlilik, hırs ve düşünceli bir ruh aradığını da açıkladı.

Demi Rose cinsel yönelimi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Daha çok hoşlandığım..." 5

Geçtiğimiz yıllarda çocukken istismara uğradığını açıklayan ünlü modelden bu konuda da bir itiraf geldi.

Demi Rose cinsel yönelimi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Daha çok hoşlandığım..." 6

Bunun 'ebeveyn istismarı' olduğunu açıklayan fenomen konuşmasında "Büyürken okulda zorbalığa uğramak, ebeveyn istismarına uğramak ve daha sonra 17 yaşında kalp krizi geçiren, felce neden olan anneme tam zamanlı bakıcı olmak çok zordu" dedi.

Demi Rose cinsel yönelimi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Daha çok hoşlandığım..." 7

Demi Instagram konuşmalarında müstehcen bluzuyla çekilmiş bir görüntüsünü de paylaşırken bir seks sembolü olarak burada olduğunu söyledi.

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