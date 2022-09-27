Demi Rose cinsel yönelimi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Daha çok hoşlandığım..."

Bunun 'ebeveyn istismarı' olduğunu açıklayan fenomen konuşmasında "Büyürken okulda zorbalığa uğramak, ebeveyn istismarına uğramak ve daha sonra 17 yaşında kalp krizi geçiren, felce neden olan anneme tam zamanlı bakıcı olmak çok zordu" dedi.