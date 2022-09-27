Demi Rose cinsel yönelimi hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Daha çok hoşlandığım..."
Sosyal medyada paylaştığı çıplak pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken model Demi Rose hayranlarıyla yaptığı soru- cevap etkinliğinde söyledikleriyle dikkat çekti.
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