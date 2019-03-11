Demir: "5 yıl gece gündüz koşturacağım"

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, "Cumhur İttifakı'nın adayı olarak kazandığımda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sabah namazıyla mesaiye başlayıp 5 yıl gece gündüz koşturacağım" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, düzenlenen lansman ile projelerini tanıttı. Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yerel yönetimlerin kente, millete ve ülkeye hizmet olduğunu belirterek, AK Parti olarak kendilerinin liyakatının da kente, millete ve ülkeye hizmet etmekten geldiğini söyledi.

"31 Mart seçimleri için şimdi dünden daha güçlüyüz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile tanıştırdığı gönül belediyeciliği kavramını bugün yine merkezlerine aldıklarını ifade ederek, "2001'den bugüne kadar çokça seçimler atlattık. Her birinde milletimizle farklı duyguları ama yine ortaklıklarımız üzerinden verdik. Önümüzdeki 31 Mart seçimleri için şimdi dünden daha güçlüyüz. 15 Temmuz'da meydanlarda kurduğumuz bu gönül birlikteliğimizin adresi olan Cumhur İttifakı'nın birbirinden kıymetli 17 belediye başkan adayıyla 31 Mart sonrasında şehrimizin emanetini en üst seviyede taşıyacak olan Mustafa Demir ile yola devam edeceğiz" diye konuştu.

"Otopark sorununu çözene kadar çalışmalarımız devam edecek"

Son olarak kürsüye gelen Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Demir de katılımcılara projelerini anlattı. Samsun'da yol ve otopark konusunda sıkıntı yaşandığını belirten Demir, "Bunun tek çözüm yolu, Canik'ten başlayarak Hançerli'de dahil üstü bölgelerimizde ve mahallerimizde çiftliğin üstü ve altı, Gazi Caddesi'nin üstü ve altı, Pazar Mahallesi, Hançerli Mahallesi. O bölgelerde tesrif ettiğimiz yapı adalarını otopark ihtiyacını karşılayacak şekilde planlayarak ve kamulaştırıp o adaları yıkıp altına iki kat otopark üstünü de yeşillik olan bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Otopark sorununu çözene kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki 5 yılda büyük çapta bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Demir, tramvay hattını batıda Taflan'a, doğuda ise Çarşamba Havaalanı'na kadar uzatmayı planladıklarını ifade etti.

"Samsun Fuar, Kültür, Turizm, Ticaret, Eğlence ve Yaşam Merkezi'ni hayata geçireceğiz"

Samsun Fuar, Kültür, Turizm, Ticaret, Eğlence ve Yaşam Merkezi'ni hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Demir, "Samsun eski fuar alanını yeni konsepte göre, yeni tekniğe göre, yeni projeyle birlikte hayata geçirmek üzere çalışmalara başlıyoruz. Bunu yaparken Samsun'a simge olabilecek bir meşaleyi andıran bir projemiz olacak. Orada insanlarımız, Samsun'a gelen turistlerin fotoğraf çektirdiği ve Samsun'a güzel bir marka değeri katabilecek tekne üzerinde iskeleyle beraber restorantların olduğu bir fuar alanı olacak. 24 çeşit alanda 15'er gün arayla yaz kış ticari anlamda bir fuarcılığın icra edildiği bir fuarı da bunun içerisine yerleştireceğiz. İçerisinde mescit, çocuk oyun alanı, yaşam alanı, kafelerin olacağı bir fuarı Samsun'a tekrar kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"1 milyon 350 bin insanımız belediyeye ulaşacak"

Tüm projelerini halkla birlikte yöneteceklerini kaydeden Demir, "1 milyon 350 bin insanımız belediyeye ulaşacak. Bana da ulaşacak. Böyle bir belediyeyi yerleştireceğiz. Samsun ancak insanlarıyla gelişebilir. Samsun'u dışarıdan gelip kimse kalkındırmaz. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak kazandığımda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sabah namazıyla mesaiye başlayıp 5 yıl gece gündüz koşturacağım" açıklamasında bulundu.

Demir'in proje lansmanının ardından protokol üyeleri toplu fotoğraf çekildi. Programa ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Cumhur İttifakı ilçe Belediye Başkan Adayları, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Üyeleri, iş dünyasının temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: İHA