AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, "AK Parti milletin kendisidir. Büyük bunalımların sonucunda milletin ortaya koyduğu çözümdür" dedi.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, seçim çalışmalarına Bafra ilçesinde devam etti. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Demir, daha sonra muhtarlarla buluştu, esnaf ziyaretleri yaptı. İlk günkü aşkla çalışmaların devam ettiğini belirten Demir, hizmet üreten bir anlayışla, yaptığımız işin milletin emanetini yüklenmek olduğunu bilerek yola koyulduklarını vurguladı.

"AK Parti ülkemize gelişmeyi ve istikrarı getirdi"

Görev kendisine tevdi edildikten sonra yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini anlatan Demir, "AK Parti milletin kendisidir. Büyük bunalımların sonucunda milletin ortaya koyduğu çözümdür. Bu çözüm ülkemize 17 yıllık gelişmeyi ve istikrarı getirmiştir. Milletin çözümünün bir parçası olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

"Asıl olan millet ile birlikte yürümektir"

Türkiye'nin gelişmesine paralel olarak belli dönemlerle küresel ekonomik saldırılar ile karşı karşıya bırakıldığını ancak her saldırıda milletin istikbaline sahip çıkması ile bu saldırıların yok edildiğini aktaran Demir, "Cumhurbaşkanımızın da sürekli vurguladığı gibi millet ile birlikte yürümektir esas olan. Dayanağınız millet olunca her meselenin en güzel çözümünü bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımız ve STK'larımız çözüm ortaklarımızdır"

AK Parti iktidarları sürecinde milletvekillerin içinden geldiği şehirlere katkısı bakımından Samsun'un iller arasında ikinci sırada olduğunu ifade eden Demir, "Bafra'nın tüm alt yapı sorunlarını beş yıl içerisinde mutlaka çözeceğiz. Bununla birlikte ilçemizin şehir kimliğini hak ettiği kaliteye yükselteceğiz" şeklinde konuştu.

Bafra programı çerçevesinden Büyük Pazar Yerini de ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Demir, bir araya geldiği muhtara yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımız, bizim başkanlığımızda gözümüz, kulağımız gibi hareket ederek çözüm ortağımız olacaklar. Mahallelerimizden şehir merkezine kadar ortak bir akılla çalışma yürüteceğiz" açıklamasında bulundu.

Ziyaret esnasında Demir'e, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kenan Saroğlu da eşlik etti.

Kaynak: İHA