Demir: “Bizim ekibimiz tüm Samsun halkıdır”

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, "Mustafa Demir'in belediye başkanı olması hepimizin belediye başkanı olması demektir. Bizim ekibimiz tüm Samsun halkıdır" dedi.

Alaçam ve Yakakent ilçelerinde seçim istişare çalışmalarına devam eden AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Alaçam İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katılarak bölgenin sorunlarını dinledi. Demir yaptığı konuşmada AK Parti olarak kuruldukları günden bu yana birçok zorluğa rağmen halka hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, millet ile birlikte yürüyerek badirelerin üstesinden geldiklerini vurguladı.

Bu süreçte genelde Samsun, özelde Alaçam halkını her zaman yanlarında gördüklerine değinen Demir, 2002 yılında yola çıktıklarında ülkenin durumunu özetleyerek "Malumdur ki devlet işçi ve memurlarına maaş ödeyemez durumdaydı. Ülkenin sorunlarına çözüm ararken çeşitli vesayet odakları ile de mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz ruhu Türkiye'nin kurucu iradesidir"

Kendisinin de çeşitli hizmet kademelerinde görev yaptığı AK Parti iktidarlarına karşı yapılan 15 Temmuz kalkışmasının milletin iradesi ile durdurulduğunu ifade eden Mustafa Demir, "Saldırılar bugün ekonomik alanda sürmektedir. Cumhurbaşkanımızı da dile getirdiği gibi birlik ve beraberliğimizle bu badireleri atlatacağız. Nitekim siz de yakinen şahitsiz ki en zor dönemi geçirdik. Yeniden daha güçlü bir Türkiye için toparlanıyoruz. Milletimizde bu irade oldukça gerek bölgemizde gerekse dünya da bileğimizi kimse bükemeyecektir" diye konuştu.

On yıl öncesine kıyasla gerek Samsun-Sinop bölünmüş yolunun yapımı gerekse getirilen hizmetleri dolayısı tam bir kent hüviyetine kavuşan Alaçam'ın yeni dönemde bölgesinin çekim merkezi olacağını ifade eden Mustafa Demir, "Mustafa Demir'in belediye başkanı olması hepimizin belediye başkanı olması demektir. Biz bu şuurla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu açıdan yaşanan büyük dönüşümü istikrarlı biçimde sürdürmek için Alaçam'da derdi olan herkese ihtiyacımız var. İfade edeyim ki, bizim ekibimiz tüm Samsun halkıdır" şeklinde konuştu.

Programı kapsamında Yakakent'e geçen Mustafa Demir, burada esnafları ziyaret ederek, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Şoförler Odasındaki toplantılara katıldı.

Kaynak: İHA