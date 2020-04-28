Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, demir borunun içerisinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

Ramazan Oprak'a ait oğlak, Akarca Mahallesi 861 sokakta boş arazi içinde bulunan 10 metrelik demir boruda mahsur kaldı.

Borudan oğlağın sesini duyan Orpak kendi çabası ile çıkaramayınca, Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler demir boru içinde sıkışan oğlağı spiral makinesiyle kesip çıkarttı. Oğlak ekipler tarafından sahibine teslim etti.

Kaynak: İHA