Eski HDP Milletvekili Demir Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hayatı

Oğlu Yoldaş Selim Çelik'in terörde arananlar kapsamında gri listede yer alan ve bir zamanlar Demir Çelik, bir dönem Muş'un Varto ilçesinde Belediye Başkanı olarak görev alan HDP'li eski vekil Demir Çelik'in kim olduğu merak konusu oldu. Türk askeri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında canlı olarak ele geçirilen oğlu Yoldaş Selim Çelik'in yakalanmasının ardından HDP'li eski vekil Demir Çelik kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

DEMİR ÇELİK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HAYATI

60 yaşındaki Demir Çelik, 21 Aralık 1959'da Muş'un Varto ilçesinde doğdu.

Babasının adı Selim, annesinin adı Şirinşah'dır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

Bir süre serbest eczacı olarak çalıştı.

Bir dönem Varto Belediye Başkanlığı yaptı.

2008-2010 tarihleri arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı yaptı.

Bunun yanında Muş milletvekilliği de yaptı.

Çelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Eski HDP'li vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik sağ olarak yakalandı