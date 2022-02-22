Demir Doğramacı (Mobilya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Demir Doğramacı (Mobilya) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Demir Doğramacı (Mobilya) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Demir Doğramacı (Mobilya) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Demir Doğramacı (Mobilya) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Demir Doğramacı (Mobilya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Demir Doğramacı (Mobilya) Maaşları

Demir Doğramacı (Mobilya) maaşı ortalama olarak aylık 8350_TL'dir. En düşük Demir Doğramacı (Mobilya) maaşı 7050_TL, En yüksek ise 9650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demir Doğramacı (Mobilya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7214.16

Meslek Adı :

Demir Doğramacı (Mobilya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobilyaların metal aksamını oluşturmak üzere, sipariş edilen ebat ve miktarda demirlerin doğranma işlemini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demir Doğramacı (Mobilya), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen iş programlarını incelemek,

b) Kesim ölçülerini belirlemek, gerekli işaretleri koymak,

c) Kesim için kullanılacak makine - ekipmanı imalata hazırlamak,

d) Proje ölçülerine uygun olarak demirleri kesmek,

e) Kesilen demirin gerekli delme işlemini yapmak,

f) Kesilen ve delme işlemi yapılan parçaların kaba talaşını ve çapaklarını temizlemek,

g) İmal edilen aksamı montaj yerine nakletmek,

h) Kullanılan araç, gereç ve makinelerin gerekli bakım ve temizliğini yapmak, yapılmasını sağlamak,

i) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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