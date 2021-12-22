Demir Grup Sivaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

5. dakikada ilk tehlikeli atak Sivasspor'dan geldi. Rakip ceza alanı içinde topla buluşan Fajr'ın yarım volesinde top kalecinin solundan auta gitti.

13. dakikada Dokovic'in ara pasında kaleci Ali Şaşal Vural kalesinden çıkarak mutlak bir tehlikeyi önledi.

18. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında arka direkte topla buluşan Gradel'in şutunda, top kaleciden sekti. Pozisyonu takip eden Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

31. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Gradel'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.

33. dakikada sol kanattan rakip ceza sahsına giren Gradel, topu ceza yayı gerisinde duran arkadaşı Fajr'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

38. dakikada Fajr'ın rakip ceza yayının gerisinden çektiği şutta top kalecinin solundan az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Sivasspor yine tehlikeli geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı için sol çaprazdan plasesinde top az farkla auta gitti.

44. dakikada Umar'ın sağ kanattan ortasına Boldrin'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

58. dakikada Çaykur Rizespor ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Boldrin'in ortasına iyi yükselen Holmen'in kafa vuruşunda, top kalecinin sağından dışarı çıktı.

61. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in içeriye kestiği topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciye çarptıktan sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

72. dakikada Sivasspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Fajr'ın ortasında ceza sahasında yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Kayode'nin şutunda, top filelere gitti: 1-0

74. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Boldrin, altı pasa yakın noktadan arka direkteki Pohjanpalo'yu gördü. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci zorlukla topu çıkardı. Pozisyonun ardından hakem VAR'a gitti. VAR'daki incelemenin ardından hakem topun gol çizgisini geçtiğine hükmetti ve orta noktayı gösterdi: 1-1.

88. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Yasin Pehlivan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Ali Tuna

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal (Dk. 80 Uğur Çiftçi), Cofie (Dk. 80 Leke James), Fajr, Hakan Arslan (Dk. 45+1 Azubuike), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Kayode), Gradel, Yatabare

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Baiano, Dokovic (Dk. 73 Yasin Pehlivan), Boldrin (Dk. 90 Deniz Hümmet), Alper Potuk, Umar, Pohjanpalo (90+7 Gökhan Gönül)

Goller: Dk. 72 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 74 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 53 Alper Potuk, Dk. 90+5 Baiano (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 54 Boldrin (Çaykur Rizespor)