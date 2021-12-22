Demir Grup Sivaspor - Çaykur Rizespor canlı izle | Sivaspor - Rizespor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Demir Grup Sivaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Demir Grup Sivaspor Çaykur Rizespor canlı izle | Sivaspor - Rizespor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Demir Grup Sivaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek veya takip etmek isteyenler için Demir Grup Sivaspor - Çaykur Rizespor canlı izle | Sivaspor - Rizespor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki başlıklarına haberimizde yer verdik.
DEMİR GRUP SİVASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Demir Grup Sivaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapıyor.
DEMİR GRUP SİVASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE
SİVASPOR - RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Demir Grup Sivaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
SİVASPOR - RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI İLK 11
SİVASSPOR
35. ALİ ŞAŞAL VURAL
77. AHMET OĞUZ
6. DIMITRIOS GOUTAS
14. SAMBA CAMARA
58. ZİYA ERDAL
5. ISAAC COFIE
76. FAYCAL FAJR
37. HAKAN ARSLAN
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
7. MAX ALAIN GRADEL
9. MUSTAPHA YATABARE
Yedekler
25. MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM
81. EMRE SATILMIŞ
3. UĞUR ÇİFTÇİ
62. ÖZKAN YİĞİTER
24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE
21. KORAY ALTINAY
98. MUHAMMED EMİN ERGİN
30. VOLKAN EGRİ
90. LEKE SAMSON JAMES
8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE
Teknik Sorumlu
RIZA ÇALIMBAY
RİZESPOR
1. TARIK ÇETİN
3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN
4. ALPER POTUK
5. SELİM AY
8. DAMJAN DOKOVIC
10. FERNANDO HENRIQUE BOLDRIN
20. JOEL JULIUS ILMARI POHJANPALO
22. EMİR HAN TOPÇU
27. FABRICIO SANTOS DE JESUS
50. AMINU UMAR
88. CEMALİ SERTEL
Yedekler
30. ZAFER GÖRGEN
6. YASİN PEHLİVAN
7. LOİC ALEX TELİERE HUBERT REMY
19. DENİZ HÜMMET
29. NATHAN INENGI MONZANGO
33. SEYFETTİN ANIL YAŞAR
35. ALBERK KOÇ
77. GÖKHAN GÖNÜL
99. EREN KARADAĞ
Teknik Sorumlu
HAMZA HAMZAOĞLU