Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Demir Grup Sivaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek veya takip etmek isteyenler için Demir Grup Sivaspor - Çaykur Rizespor canlı izle | Sivaspor - Rizespor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki başlıklarına haberimizde yer verdik.

DEMİR GRUP SİVASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Demir Grup Sivaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapıyor.

DEMİR GRUP SİVASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE

SİVASPOR - RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Demir Grup Sivaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASPOR - RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI İLK 11

SİVASSPOR

35. ALİ ŞAŞAL VURAL

77. AHMET OĞUZ

6. DIMITRIOS GOUTAS

14. SAMBA CAMARA

58. ZİYA ERDAL

5. ISAAC COFIE

76. FAYCAL FAJR

37. HAKAN ARSLAN

17. ERDOĞAN YEŞİLYURT

7. MAX ALAIN GRADEL

9. MUSTAPHA YATABARE

Yedekler

25. MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM

81. EMRE SATILMIŞ

3. UĞUR ÇİFTÇİ

62. ÖZKAN YİĞİTER

24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE

21. KORAY ALTINAY

98. MUHAMMED EMİN ERGİN

30. VOLKAN EGRİ

90. LEKE SAMSON JAMES

8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE

Teknik Sorumlu

RIZA ÇALIMBAY

RİZESPOR

1. TARIK ÇETİN

3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN

4. ALPER POTUK

5. SELİM AY

8. DAMJAN DOKOVIC

10. FERNANDO HENRIQUE BOLDRIN

20. JOEL JULIUS ILMARI POHJANPALO

22. EMİR HAN TOPÇU

27. FABRICIO SANTOS DE JESUS

50. AMINU UMAR

88. CEMALİ SERTEL

Yedekler

30. ZAFER GÖRGEN

6. YASİN PEHLİVAN

7. LOİC ALEX TELİERE HUBERT REMY

19. DENİZ HÜMMET

29. NATHAN INENGI MONZANGO

33. SEYFETTİN ANIL YAŞAR

35. ALBERK KOÇ

77. GÖKHAN GÖNÜL

99. EREN KARADAĞ

Teknik Sorumlu

HAMZA HAMZAOĞLU