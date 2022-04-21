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Demir Grup Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle | Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasında Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Demir Grup Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle | Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Demir Grup Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle | Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Demir Grup Sivasspor ile Alanyaspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için Demir Grup Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle | Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

 DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Demir Grup Sivasspor  - Aytemiz Alanyaspor maçı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bilal Gölen yapıyor.

 DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE 

 DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Demir Grup Sivasspor  - Aytemiz Alanyaspor maçı  BeIN Sports HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

 DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SİVASSPOR İLK 11

25. MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM
77. AHMET OĞUZ
6. DIMITRIOS GOUTAS
14. SAMBA CAMARA
58. ZİYA ERDAL
37. HAKAN ARSLAN
23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD
76. FAYCAL FAJR
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
7. MAX ALAIN GRADEL
9. MUSTAPHA YATABARE

ALANYASPOR İLK 11

30. YUSUF KARAGÖZ
4. LEROY JOHAN FER
7. EFECAN KARACA
17. WILSON BRUNO NAVAL DA COSTA ABREU EDUARDO
18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS
19. NEMANJA MILUNOVIC
20. FATİH AKSOY
23. EMRE AKBABA
24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES
31. CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ
70. OĞUZ AYDIN

Bölge Gündem Editör Ekibi
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