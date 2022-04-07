Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Demir Grup Sivasspor ile Başakşehir arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Demir Grup Sivasspor– Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: DEMİR GRUP SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Demir Grup Sivasspor - Başakşehir maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Ali Ögel ve İlker Takpak yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.