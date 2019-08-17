Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: 3-0

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu(xx), Ali Saygın Ögel (xx), Samet Çavuş (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) (Dk.45 Muammer xx) - Goiano (xxx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Ziya (xxx) - Erdoğan(xx)(Dk.69 Andrade xx), Hakan (xxx), Cofie (xxx), Emre (xx) - Mert Hakan (xxx) (Dk.82 Rybalka), Yatabare (xxx)

BEŞİKTAŞ: Utku (xx) - Gökhan (xx), Vida (xx), Ruiz (x), Caner (xx), Boyd (xx), Dorukhan (xx) (Dk.75 Orkan x), Medel (x) (Dk.62 Umut Nayır x), Adem Ljajic (xxx), Quaresma (x) (Dk.62 Oğuzhan x), Güven (xx)

GOLLER: Dk.30 Mert Hakan, Dk.54 Yatabare, Dk.76 Emre (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk.24 Ziya, Dk.44 Mert Hakan, Dk.64 Cofie, Dk.67 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor) - Dk.45 Boyd, Dk.45 Ljajic, Dk.65 Caner (Beşiktaş)

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Mert Hakan ve Yatabare ve Emre'nin golleri ile 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında Beşiktaşlı Boyd ile çarpışan Sivasspor'un kalecisi Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor'lu oyuncuların vuruşuyla başlandı.

6'ncı dakikada Sivasspor ceza alanı dışından atışı pas olarak kullandı. Mert Hakan'ın bıraktığı topa Goiano sert vurdu, yerden az farkla auta gitti.

12'nci dakikada savunmadan seken topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Ricardo Quaresma'nın çektiği şutu kaleci Mamadou Samassa çeldi.

14'üncü dakikada Erdoğan'ın pasında ceza alanı dışından Yatabare'nin şutu Utku'nun kucağında kaldı.

24'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Erdoğan'ın ceza alnına gönderdiği topa Yatabare kafa vuruşunu yaptı, Caner çizgi üzerinden topu çıkardı.

26'ncı dakikada soldan Mert Hakan çalımlarla rakiplerini geçip arka direğe ortaladı. Yatabare'nin kafayla indirdiği topu kale önünde Utku kontrol etti.

30'uncu dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Erdoğan'ın ara pasında Ziya uygun durumda topla buluştu. Ön direğe ortaladığı topa Mert Hakan dokundu ve kaleci Utku'nun yanından filelerle buluşturdu. 1-0

36'ıncı dakikada sağda Quaresma'nın pasında Gökhan ceza alanı arka direğe ortaladı. Yakın mesafeden Boyd'un vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

42'nci dakikada soldan Caner'in pasında Quaresma'nın ceza alanı dışından şutu auta gitti.

45'inci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Adem Ljajic doğrudan kaleye kullandı, top üstten auta gitti.

45'inci dakikada Medel'in savunma arkasına uzun topunda ceza alanına hareketlenen Boyd, kaleci Samassa ile sert şekilde çarpıştı ve her iki oyuncu da yerde kaldı. Güçlüklü ayağa kalkan Samassa mücadeleye devam edemeyince değişiklik için oyun dışına alınırken, bir anda kontrolünü kaybederek taç çizgisi üzerinde yere yığıldı. Bütün futbolcular, teknik heyet ve sağlık ekibi başına toplanan Samassa, sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yerine Muammer Yıldırım maça dahil oldu.

46'ncı dakikada Lalic'in topuk pasında Güven ceza alanı içinde sol ayağı ile vurdu, yandan auta gitti.

51'inci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu bir kez daha Ljajic kullandı, kaleci Muammer üzerine gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

54'üncü dakikada Medel çıkarken topu Hakan'a kaptırdı. Hakan'ın pasında topla buluşan Yatabare, sol kanatta çapraz pozisyonda nefis bir plase vuruşla topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2-0

68'inci dakikada savunmada Gökhan'ın uzaklaştırmak istediği top Mert Hakan'da kaldı. Onun sert şutunu kaleci Utku kornere çeldi.

76'ncı dakikada Cofie'nin pasında sol çaprazda ceza alanı dışında topla buluşan Emre Kılınç sol ayağı ile yaklaşık 25 metreden nefis bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu. 3-0

81'inci dakikada Vida'dan topu çalan Yatabare sağdan hareketlenen Mert Hakan'ı gördü. Onun ceza alanına girerken vuruşunu kaleci Utku son anda kornere çeldi.

89'uncu dakikada sağdan ceza alanına giren Orkan'ın sol ayağı ile plase şutu yandan auta gitti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA