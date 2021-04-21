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Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Beşiktaş ile 20.04.2021 19:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maç sonucu:

DEMİR GRUP SİVASSPOR BEŞİKTAŞ
Demir Grup Sivasspor Beşiktaş
0 0

Demir Grup Sivasspor Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.04.2021 19:00

Demir Grup Sivasspor Beşiktaş Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Burak Şeker(avar)

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 76. Faycal Fajr, 8. Robın Yalçın, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 15. Alaaddin Okumuş, 20. Kerem Atakan Kesgin, 5. Isaac Cofıe, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Claudemır Domıngues De Souza 73.dk

Oyundan Çıkanlar

Mustapha Yatabare 54.dk, Robın Yalçın 73.dk, Max Alaın Gradel 84.dk

Oyuna Girenler

Olarenwaju Ayobamı Kayode 54.dk, Jorge Felıx Munoz Garcıa 73.dk, Arouna Kone 84.dk

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 28. Bilal Ceylan, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Josef De Souza Dıas 90+8.dk, Sarı Kart Welınton Souza Sılva 49.dk, Sarı Kart Domagoj Vıda 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Dorukhan Toköz 70.dk, Vıncent Aboubakar 46.dk, Cyle Chrıstopher Ların 90+4.dk, Rachıd Ghezzal 70.dk

Oyuna Girenler

Gökhan Töre 70.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 46.dk, Bernard Mensah 90+4.dk, Adem Ljajıc 70.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş34226672357237
2Fenerbahçe34216761346927
3Galatasaray33205865326533
4Trabzonspor34161174132599
5Hatayspor341581157435314
6Alanyaspor341571252375215
7Gaziantep FK331312849395110
8Sivasspor34121574740517
9Fatih Karagümrük341311104940509
10Göztepe351211125148473
11Çaykur Rizespor34101212445442-10
12Antalyaspor3591511364742-11
13Konyaspor34101113424541-3
14Yeni Malatyaspor3381312404537-5
15MKE Ankaragücü3310716415337-12
16Kasımpaşa3491015375037-13
17Kayserispor3481115264335-17
18Başakşehir FK338916365333-17
19Gençlerbirliği348818346032-26
20BB Erzurumspor3471017355831-23
21Denizlispor336819315826-27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları

20.04.2021Sivasspor0-0Beşiktaş
20.04.2021Kayserispor2-2Gençlerbirliği
20.04.2021Fatih Karagümrük1-1Göztepe
20.04.2021Çaykur Rizespor5-3Konyaspor
20.04.2021Hatayspor3-2Antalyaspor
21.04.2021MKE Ankaragücü Denizlispor
21.04.2021BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor
21.04.2021Galatasaray Trabzonspor
22.04.2021Alanyaspor Gaziantep FK
22.04.2021Kasımpaşa Başakşehir FK
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