Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Beşiktaş ile 20.04.2021 19:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?
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Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maç sonucu:
|Demir Grup Sivasspor
|Beşiktaş
|0
|0
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Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.04.2021 19:00
Demir Grup Sivasspor Beşiktaş Maçının Hakemleri
Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Burak Şeker(avar)
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor İlk 11
35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 76. Faycal Fajr, 8. Robın Yalçın, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 15. Alaaddin Okumuş, 20. Kerem Atakan Kesgin, 5. Isaac Cofıe, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Claudemır Domıngues De Souza 73.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustapha Yatabare 54.dk, Robın Yalçın 73.dk, Max Alaın Gradel 84.dk
Oyuna Girenler
Olarenwaju Ayobamı Kayode 54.dk, Jorge Felıx Munoz Garcıa 73.dk, Arouna Kone 84.dk
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 28. Bilal Ceylan, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Josef De Souza Dıas 90+8.dk, Sarı Kart Welınton Souza Sılva 49.dk, Sarı Kart Domagoj Vıda 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Dorukhan Toköz 70.dk, Vıncent Aboubakar 46.dk, Cyle Chrıstopher Ların 90+4.dk, Rachıd Ghezzal 70.dk
Oyuna Girenler
Gökhan Töre 70.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 46.dk, Bernard Mensah 90+4.dk, Adem Ljajıc 70.dk
Süper Lig 36. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|33
|20
|5
|8
|65
|32
|65
|33
|4
|Trabzonspor
|34
|16
|11
|7
|41
|32
|59
|9
|5
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|53
|14
|6
|Alanyaspor
|34
|15
|7
|12
|52
|37
|52
|15
|7
|Gaziantep FK
|33
|13
|12
|8
|49
|39
|51
|10
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|9
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|42
|-10
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|-11
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|41
|-3
|14
|Yeni Malatyaspor
|33
|8
|13
|12
|40
|45
|37
|-5
|15
|MKE Ankaragücü
|33
|10
|7
|16
|41
|53
|37
|-12
|16
|Kasımpaşa
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|37
|-13
|17
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|-17
|18
|Başakşehir FK
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|33
|-17
|19
|Gençlerbirliği
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|32
|-26
|20
|BB Erzurumspor
|34
|7
|10
|17
|35
|58
|31
|-23
|21
|Denizlispor
|33
|6
|8
|19
|31
|58
|26
|-27
Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları
|20.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Beşiktaş
|20.04.2021
|Kayserispor
|2-2
|Gençlerbirliği
|20.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Göztepe
|20.04.2021
|Çaykur Rizespor
|5-3
|Konyaspor
|20.04.2021
|Hatayspor
|3-2
|Antalyaspor
|21.04.2021
|MKE Ankaragücü
|Denizlispor
|21.04.2021
|BB Erzurumspor
|Yeni Malatyaspor
|21.04.2021
|Galatasaray
|Trabzonspor
|22.04.2021
|Alanyaspor
|Gaziantep FK
|22.04.2021
|Kasımpaşa
|Başakşehir FK