Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Hem Beşiktaş hem de Demir Grup Sivassporlu oyuncular maç öncesi ısınmak için sahaya "Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlarımıza başarılar dileriz" pankartı ile çıktı.

Başiktaş'ın sezon başında anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı, bu sezon takımının başında ilk resmi maçına çıktı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Karius, Atiba, Roco ve Burak Yılmaz ile geçen sezondan cezası bulunan Lens maçta yer almadı.

Abdullah Avcı, Karius'un yokluğunda kaleyi Utku'ya teslim etti. Yeni transferlerden Ruiz ve Boyd ilk 11'de kendilerine yer buldu. Avcı, yeni transferler yerine sağ bekte Gökhan Gönül, solda ise Caner Erkin'le başlamayı tercih etti.

Demir Grup Sivasspor'da ise teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen hafta Cumhuriyet Kupası maçında Fenerbahçe maçında iyi bir görüntü sergileyen ilk 11'i ile maça başlamayı tercih etti.

Kendilerine ayrılan yerde 1500 dolayında Beşiktaşlı taraftar takımlarına destek verdi.

Sivasspor tribünlerinde ise 13 bin dolayında futbolsever yer alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

Beşiktaş taraftarları maç öncesinde yardımcı antrenör Orhan Ak aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Her iki takım da sahaya "Afetlere hazır ol" yazılı pankart ile çıktı.

Maç öncesinde Rıza Çalımbay ve Abdullah Avcı bir araya gelerek birbirlerine başarılar diledi.

DHA