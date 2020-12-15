Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 12. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 14.12.2020 19:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:
|Demir Grup Sivasspor
|Fraport-tav Antalyaspor
|0
|0
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Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.12.2020 19:00
Demir Grup Sivasspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri
Halis Özkahya(hakem), Mehmet Cem Satman(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Yakup Özhan(avar)
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 26. Barış Yardımcı, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 8. Robın Yalçın, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 9. Mustapha Yatabare, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 14. Samba Camara, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Kartlar
Sarı Kart Max Alaın Gradel 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Barış Yardımcı 64.dk, Mustapha Yatabare 81.dk, Claudemır Domıngues De Souza 75.dk
Oyuna Girenler
Samba Camara 64.dk, Jorge Felıx Munoz Garcıa 81.dk, Arouna Kone 75.dk
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 6. Eren Albayrak, 11. Dever Akeem Orgıll, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 53. Mert Yılmaz, 99. Ali Eren İyican
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Oyundan Çıkanlar
Lukas Josef Podolskı 87.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 64.dk, Sıdney Sam 64.dk
Oyuna Girenler
Eren Albayrak 87.dk, Gökdeniz Bayrakdar 64.dk, Dever Akeem Orgıll 64.dk
Süper Lig 12. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|26
|15
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|12
|7
|2
|3
|22
|16
|23
|6
|4
|Beşiktaş
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|19
|2
|5
|Göztepe
|12
|4
|6
|2
|19
|13
|18
|6
|6
|Gaziantep FK
|11
|4
|6
|1
|17
|14
|18
|3
|7
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|18
|1
|8
|Hatayspor
|10
|5
|3
|2
|13
|13
|18
|0
|9
|Fatih Karagümrük
|12
|4
|5
|3
|20
|15
|17
|5
|10
|Yeni Malatyaspor
|11
|4
|4
|3
|14
|13
|16
|1
|11
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|12
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|15
|-2
|14
|Trabzonspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|15
|Antalyaspor
|12
|3
|5
|4
|12
|16
|14
|-4
|16
|Sivasspor
|11
|2
|5
|4
|9
|12
|11
|-3
|17
|Gençlerbirliği
|11
|3
|2
|6
|9
|17
|11
|-8
|18
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|10
|-6
|19
|BB Erzurumspor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|20
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
|21
|MKE Ankaragücü
|10
|1
|2
|7
|11
|19
|5
|-8
Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları
|11.12.2020
|Kasımpaşa
|3-2
|Denizlispor
|12.12.2020
|MKE Ankaragücü
|4-3
|Konyaspor
|12.12.2020
|Kayserispor
|0-0
|Trabzonspor
|12.12.2020
|Hatayspor
|3-1
|Fatih Karagümrük
|12.12.2020
|Fenerbahçe
|0-3
|Yeni Malatyaspor
|12.12.2020
|Çaykur Rizespor
|3-2
|Göztepe
|13.12.2020
|Alanyaspor
|2-1
|Beşiktaş
|13.12.2020
|Başakşehir FK
|1-2
|Gaziantep FK
|13.12.2020
|BB Erzurumspor
|0-1
|Gençlerbirliği
|14.12.2020
|Sivasspor
|0-0
|Antalyaspor