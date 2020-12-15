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Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 12. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 14.12.2020 19:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

DEMİR GRUP SİVASSPOR FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Demir Grup Sivasspor Fraport-tav Antalyaspor
0 0

Demir Grup Sivasspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.12.2020 19:00

Demir Grup Sivasspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Mehmet Cem Satman(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Yakup Özhan(avar)

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 26. Barış Yardımcı, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 8. Robın Yalçın, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 9. Mustapha Yatabare, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 14. Samba Camara, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Kartlar

Sarı Kart Max Alaın Gradel 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Barış Yardımcı 64.dk, Mustapha Yatabare 81.dk, Claudemır Domıngues De Souza 75.dk

Oyuna Girenler

Samba Camara 64.dk, Jorge Felıx Munoz Garcıa 81.dk, Arouna Kone 75.dk

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 6. Eren Albayrak, 11. Dever Akeem Orgıll, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 53. Mert Yılmaz, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Oyundan Çıkanlar

Lukas Josef Podolskı 87.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 64.dk, Sıdney Sam 64.dk

Oyuna Girenler

Eren Albayrak 87.dk, Gökdeniz Bayrakdar 64.dk, Dever Akeem Orgıll 64.dk

Süper Lig 12. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor128222272615
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe127232216236
4Beşiktaş116142119192
5Göztepe124621913186
6Gaziantep FK114611714183
7Kasımpaşa125341615181
8Hatayspor105321313180
9Fatih Karagümrük124532015175
10Yeni Malatyaspor114431413161
11Konyaspor114341511154
12Başakşehir FK124351818150
13Çaykur Rizespor11434161815-2
14Trabzonspor12354131614-3
15Antalyaspor12354121614-4
16Sivasspor1125491211-3
17Gençlerbirliği1132691711-8
18Kayserispor1124561210-6
19BB Erzurumspor1223711219-10
20Denizlispor1113710216-11
21MKE Ankaragücü1012711195-8

Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları

11.12.2020Kasımpaşa3-2Denizlispor
12.12.2020MKE Ankaragücü4-3Konyaspor
12.12.2020Kayserispor0-0Trabzonspor
12.12.2020Hatayspor3-1Fatih Karagümrük
12.12.2020Fenerbahçe0-3Yeni Malatyaspor
12.12.2020Çaykur Rizespor3-2Göztepe
13.12.2020Alanyaspor2-1Beşiktaş
13.12.2020Başakşehir FK1-2Gaziantep FK
13.12.2020BB Erzurumspor0-1Gençlerbirliği
14.12.2020Sivasspor0-0Antalyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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