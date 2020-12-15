Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 12. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 14.12.2020 19:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: Demir Grup Sivasspor Fraport-tav Antalyaspor 0 0 Demir Grup Sivasspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Demir Grup Sivasspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.12.2020 19:00

Demir Grup Sivasspor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Mehmet Cem Satman(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Yakup Özhan(avar)

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 26. Barış Yardımcı, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 8. Robın Yalçın, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 9. Mustapha Yatabare, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 14. Samba Camara, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Kartlar

Sarı Kart Max Alaın Gradel 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Barış Yardımcı 64.dk, Mustapha Yatabare 81.dk, Claudemır Domıngues De Souza 75.dk

Oyuna Girenler

Samba Camara 64.dk, Jorge Felıx Munoz Garcıa 81.dk, Arouna Kone 75.dk

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 6. Eren Albayrak, 11. Dever Akeem Orgıll, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 53. Mert Yılmaz, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Oyundan Çıkanlar

Lukas Josef Podolskı 87.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 64.dk, Sıdney Sam 64.dk

Oyuna Girenler

Eren Albayrak 87.dk, Gökdeniz Bayrakdar 64.dk, Dever Akeem Orgıll 64.dk

Süper Lig 12. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 26 15 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 12 7 2 3 22 16 23 6 4 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 19 2 5 Göztepe 12 4 6 2 19 13 18 6 6 Gaziantep FK 11 4 6 1 17 14 18 3 7 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 18 1 8 Hatayspor 10 5 3 2 13 13 18 0 9 Fatih Karagümrük 12 4 5 3 20 15 17 5 10 Yeni Malatyaspor 11 4 4 3 14 13 16 1 11 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 15 4 12 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 13 Çaykur Rizespor 11 4 3 4 16 18 15 -2 14 Trabzonspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 14 -4 16 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 11 -3 17 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 11 -8 18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 9 -10 20 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11 21 MKE Ankaragücü 10 1 2 7 11 19 5 -8

Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları